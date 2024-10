Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Diebstahl von PKW +++ Einbrecher stehlen Fahrrad +++ Alkoholisierter Ladendieb wird gewalttätig +++ Autos zerkratzt

Wiesbaden (ots)

1. Diebstahl von PKW,

Wiesbaden, Fichtestraße, Samstag, 21.09.2024, 9.30 Uhr bis Mittwoch, 02.10.2024, 1 Uhr

(jh)Unbekannte entwendeten in den letzten Tagen einen PKW in Wiesbaden. Der graue Peugeot 208 mit dem amtlichen Kennzeichen "WI-LL 440" stand seit dem 21.09.2024 in einer Parkbucht in der Fichtestraße. Als die Besitzerin am 02.10.2024 zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass dieses entwendet worden war. Der Wert des Peugeot wird auf rund 26.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Einbrecher stehlen Fahrrad,

Wiesbaden-Dotzheim, Stephan-Born-Straße, Montag, 23.09.2024, 18 Uhr bis Dienstag, 01.10.2024, 17.55 Uhr

(jh)Im Wiesbadener Stadtteil Dotzheim stahlen unbekannte Täter innerhalb der vergangenen zwei Wochen ein E-Bike. Das Pedelec der Marke Cube befand sich in einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Stephan-Born-Straße. Die Täter brachen zwischen dem 23.09.2024 und dem 01.10.2024 den Kellerverschlag gewaltsam auf und entwendeten das darin befindliche Zweirad samt Akku, bevor sie mit diesem in unbekannte Richtung flüchteten. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 1.400 Euro.

Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

3. Alkoholisierter Ladendieb wird gewalttätig, Wiesbaden, Eltviller Straße, Dienstag, 01.10.2024, 21.45 Uhr

(jh)Ein Ladendieb wurde am Dienstagabend in Wiesbaden gegenüber dem Mitarbeiter eines Supermarktes handgreiflich und verletzte diesen. Ein 31-Jähriger verließ gegen 21.45 Uhr einen Supermarkt in der Eltviller Straße mit Waren im Wert von 17 Euro, ohne diese zu bezahlen. Durch einen Mitarbeiter des Supermarktes wurde der Mann verfolgt und schließlich in der Niederwaldstraße gestellt. Als der Täter den Mann angriff, um seine Flucht zu ermöglichen, hielt der Mitarbeiter ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Dagegen wehrte sich der Ladendieb, indem er dem Mitarbeiter des Supermarktes mehrfach schlug. Währenddessen sprach er diverse Bedrohungen in Richtung des Mitarbeiters aus. Der Mitarbeiter des Supermarktes wurde durch den Angriff leicht verletzt. Der 31-Jährige war während des Vorfalls erheblich alkoholisiert und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.

4. Autos zerkratzt,

Wiesbaden, Wolfram-von-Eschenbach-Straße, Dienstag, 01.10.2024, 9 Uhr bis 15 Uhr

(jh)Ein Unbekannter hat am Dienstag in Wiesbaden zwei Fahrzeuge zerkratzt und dabei hohen Schaden verursacht. Die beiden PKW der Marken VW und Audi parkten am rechten Fahrbahnrand in der Wolfgang-von-Eschenbach-Straße. Ein bislang unbekannter Täter verursachte zwischen 9 Uhr und 15 Uhr mutmaßlich im Vorbeigehen mit einem nicht bekannten Gegenstand an beiden Autos einen Kratzer auf der Beifahrerseite. Durch die beiden Kratzer entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell