Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Bargeld geraubt +++ Sexuelle Belästigung +++ Einbrecher unterwegs +++ Motorrad gestohlen +++ Taschendiebstahl +++

Wiesbaden (ots)

1. Bargeld geraubt,

Wiesbaden, Bahnhofstraße, Sonntag, 29.09.2024, 10.55 Uhr

(mb)Am Sonntagmorgen wurde ein 30-Jähriger von zwei unbekannten Tätern in einer Grünanlage in Wiesbaden des Bargeldes beraubt.

Gegen 10.55 Uhr näherten sich die beiden Täter dem Geschädigten und setzten sich neben ihn auf eine Parkbank in einer Grünanlage in der Bahnhofstraße. Plötzlich habe einer der Unbekannten mit Gewalt die Bauchtasche des 30-jährigen Wiesbadeners vom Hals gerissen, so dass dieser stürzte. Anschließend durchsuchte der Räuber die Tasche und entnahm das vorgefundene Bargeld in Höhe von 250 Euro. Als der Wiesbadener die Täter mit seinem Handy filmte, entriss ihm der zweite Unbekannte das Telefon und warf es weg. Ein Täter war circa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,80 m groß und schlank. Er hatte dunkle Haare und einen dunklen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Steppjacke von Calvin Klein, einer schwarzen Hose und weißen Sneaker. Sein Begleiter war ebenfalls 25 bis 30 Jahre und schlank. Er war 1,70 m bis 1,75 m groß und hatte dunkle Haare sowie einen dunklen Bart. Dessen Bekleidung glich die dem ersten Täter. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack mit. Der Geschädigte wurde bei dem Sturz leicht verletzt.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Sexuelle Belästigung,

Wiesbaden, Moritzstraße, Sonntag, 29.09.2024, 16.10 Uhr

(mb)Am Sonntagmittag kam es in Wiesbaden zu einer sexuellen Belästigung, bei der ein unbekannter Täter eine Frau unsittlich berührte.

Diese war um 16.10 Uhr zu Fuß in der Moritzstraße unterwegs, als sie von einem Mann unsittlich im Vorbeigehen berührt wurde. Als die Frau durch Schreie auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Täter in Richtung Matthis-Claudius-Straße. Zwei unbeteiligte Passanten versuchten vergeblich, den Unbekannten noch einzuholen. Der unerkannt entkommene Mann war 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 m groß und dunkelhäutig. Er hatte schwarze Haare und einen schwarzen Bart. Zudem trug der Täter eine schwarze Lederjacke, Bluejeans und weiße Schuhe.

Das Ermittlungsverfahren wird durch die Wiesbadener Kriminalpolizei bearbeitet. Täterhinweise werden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

3. Einbrecher unterwegs,

Wiesbaden, Theodroenstraße, Galileistraße, Riederbergstraße und Nerotal, Montag, 23.09.2024, 10 Uhr bis Sonntag, 29.09.2024, 21.40 Uhr

(mb)In den vergangenen Tagen trieben in Wiesbaden Einbrecher an mehreren Tatorten ihr Unwesen.

Am Freitagabend fiel einer Anwohnerin auf, dass seit einigen Tagen in der gegenüberliegenden Wohnung in der Theodorenstraße das Licht brannte. Nachdem sie sich zur Terrasse ihres Nachbars begeben und eine offenstehende Tür vorgefunden hatte, verständigte sie die Polizei. Die Täter hatten sich zuvor über die Terrasse gewaltsam Zugang zur Erdgeschosswohnung verschafft und die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, bleibt abzuklären. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zwischen Samstagmittag 12.30 Uhr und Sonntagmorgen 10 Uhr drangen auch hier die Täter über die Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Galileistraße ein und durchsuchten anschließend das Innere nach Wertgegenständen. Mit Bargeld und Schmuck entkamen die Langfinger unerkannt. Der hinterlassene Schaden beträgt etwa 1.200 Euro. Am Sonntagnachmittag wurde der Polizei ein weiterer Wohnungseinbruch gemeldet. Die Täter hebelten ein Fenster einer im Erdgeschoß liegenden Wohnung in der Riederbergstraße auf und machten sich auf die Suche nach Wertgegenständen. Ob die Täter dabei fündig wurden, ist noch nicht bekannt. Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Nerotal" suchten Unbekannte am Sonntagabend heim. Zwischen 20.10 Uhr und 21.40 Uhr nutzten die Einbrecher die Abwesenheit der Anwohner aus und hebelten ein Fenster auf, um in die Wohnung zu gelangen. Mit Münzgeld, einem Parfum und einer Nike-Sporttasche entkamen die Diebe unerkannt. Das Diebesgut wird auf einen Wert von circa 300 Euro geschätzt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro beziffert.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tatorte gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Motorrad gestohlen,

Wiesbaden, Hans-Böckler-Straße, Freitag, 27.09.2024, 20 Uhr bis Samstag, 28.09.2024, 18 Uhr

(mb)Zwischen Freitagabend und Samstagabend wurde in Wiesbaden ein Motorrad von bislang unbekannten Tätern gestohlen.

Im genannten Zeitraum verschafften sich die Diebe auf unbekannte Art und Weise Zugang in eine Tiefgarage in der Hans-Böckler-Straße und hebelten die Garage des Geschädigten auf. Anschließend entwendeten die Täter das darin abgestellte Zweirad im Wert von über 4.000 Euro. Bei dem Motocross Bike handelte es sich um eine rote "Honda CRF 250". Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Motorrad kein Kennzeichen angebracht. Der hinterlassene Schaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise bezüglich des gestohlenen Motorrades unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Taschendiebstahl,

Wiesbaden-Biebrich, Hagenauer Straße, Freitag, 27.09.2024, 10.45 Uhr

(mb)Am Freitagvormittag waren Taschendiebe in einem Supermarkt in Wiesbaden zugange.

Gegen 10.45 Uhr befand sich die Geschädigte beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Hagenauer Straße. Hierbei verwahrte sie ihre Handtasche samt Portemonnaie im Einkaufswagen auf. Als die Frau Waren aus einem Regal nahm, wurde sie von zwei Tätern abgelenkt, so dass der dritte die Geldbörse unbemerkt aus der Tasche entwenden konnte. Der Wert des Portemonnaies samt Bargeld und diversen Karten wird auf knapp 300 Euro geschätzt. Ein Täter war 35 bis 45 Jahre alt und hatte eine kräftige Statur. Er trug eine schwarze Mütze, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und helle Sneaker. Der zweite Unbekannte war 22 bis 28 Jahre alt, schlank und hatte kurze schwarze Haare. Er war mit einer hellen dünnen Jacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Sneaker bekleidet. Bei der dritten Person handelte es sich um eine schlanke Täterin im Alter von 25 bis 35 Jahren. Sie hatte lange schwarze Haare und führte eine schwarze Handtasche mit. Sie trug ein schwarzes Jackett, eine weiße Bluse, eine schwarze Hose und weiße Sneaker.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell