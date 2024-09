Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Fotoausstellung "Der Mensch dahinter" im Polizeipräsidium Westhessen Wiesbaden, 08.10.2024 bis 31.10.2024

Wiesbaden (ots)

(mb)Ab dem 08. Oktober macht die Wanderausstellung "Der Mensch dahinter" im Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden Halt. Auch die Öffentlichkeit hat die Möglichkeit, diese bundesweit großen Zuspruch findende Ausstellung innerhalb der Räumlichkeiten der Polizei zu besuchen. Die Fotoausstellung beleuchtet auf über 40 großformatigen Lichtbildern das Thema Respekt und Toleranz im Alltag gegenüber Berufsgruppen, die besonders häufig mit Respektlosigkeit und Anfeindungen konfrontiert werden, aus einer persönlichen Perspektive. Dies erstreckt sich von Angehörigen der Polizei, Feuerwehren bis hin zu Rettungskräften. Seit Februar 2022 tourt die Ausstellung durch die gesamte Bundesrepublik. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sind wie andere Einsatzkräfte häufig mit Respektlosigkeit sowie verbaler und physischer Gewalt konfrontiert, sei es bei Einsätzen oder in den sozialen Medien. Doch hinter jeder Uniform steckt ein Mensch, der mit Engagement, Mut und Empathie für das Wohl der Gesellschaft eintritt. Die Fotografien der Ausstellung präsentieren Einsatzkräfte in einem neuen Licht - als Individuen mit persönlichen Geschichten und Schicksalen, die sich sehr von den Vorurteilen und negativen Darstellungen unterscheiden, die ihnen entgegengebracht werden. Gemeinsam mit der Initiative "Der Mensch dahinter" und der Gesellschaft Bürger und Polizei e.V. Wiesbaden möchte das Polizeipräsidium Westhessen mit dieser Ausstellung ein Zeichen setzen für mehr Respekt und Wertschätzung denjenigen gegenüber, die sich täglich für ihre Mitmenschen einsetzen. Die immer rauer werdende Kommunikation und die abnehmende Bereitschaft zur gegenseitigen Rücksichtnahme in unserer Gesellschaft machen es unerlässlich, das Bewusstsein für Respekt und Toleranz zu stärken - nicht nur gegenüber Einsatzkräften, sondern gegenüber allen, die im Dienst der Gesellschaft stehen. Weitergehende Informationen erhalten sie unter www.der-mensch-dahinter.de Die Initiative belegte beim Wettbewerb "Gemeinsam.Demokratie.Gestalten." der Konrad-Adenauer-Stiftung den zweiten Platz. Die Ausstellung wird vom 08. Oktober 2024 bis zum 31. Oktober 2024 (Ausnahme am 10. Oktober 2024) jeweils dienstags bis donnerstags zwischen 14 Uhr und 17 Uhr im Polizeipräsidium Westhessen (Konrad-Adenauer-Ring 51, 65187 Wiesbaden) für alle Bürgerinnen und Bürger geöffnet sein. Eine vorherige Anmeldung ist notwendig. Bitte kontaktieren Sie das Polizeipräsidium Westhessen hierfür unter Angabe Ihres Vor- und Nachnamens sowie Ihrer telefonischen Erreichbarkeit unter der Mailadresse ausstellung.ppwh@polizei.hessen.de Es empfiehlt sich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, da nur begrenzt Besucherparkplätze zur Verfügung stehen. Für schwerbehinderte Bürgerinnen und Bürger stehen zwei Parkplätze mit dem Merkzeichen AG sowie eine entsprechend geeignete Toilette zur Verfügung. Der Haupteingang des Polizeipräsidiums ist barrierefrei erreichbar. Die Ausstellungsfläche ist weitestgehend ebenerdig.

