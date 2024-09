Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: LKW-Unfall auf der A3

Wiesbaden (ots)

LKW-Unfall auf der A3,

Bereich Wiesbaden, Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt, Donnerstag, 26.09.2024, 4:11 Uhr

(cw)In der Nacht auf Donnerstag ereignete sich ein größerer LKW-Unfall auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 4:10 Uhr zwischen der Anschlussstelle Niedernhausen und dem Wiesbadener Kreuz auf Höhe des Wiesbadener Vororts Auringen. Ein 59-Jähriger war mit seinem Sattelzug in Richtung Frankfurt unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen der Polizei aufgrund der starken Regenfälle die Kontrolle über sein Gespann verlor. Der Sattelzug kippte um und blockierte die mittlere und rechte Fahrspur. Dabei verlor der LKW einen Teil seiner Ladung, welche unter anderem aus Spül- und Waschmittel bestand und sich auf dem Stand- und rechten Fahrstreifen verteilte. Der LKW-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall. Der Rettungsdienst verbrachte ihn in eine Wiesbadener Klinik. An dem LKW sowie den Bauten an der BAB 3 entstand ein Schaden von mehr als 100.000 Euro. Der havarierte Sattelzug wurde zwischenzeitlich auf den rechten Fahrstreifen bzw. die Standspur gezogen, so dass der linke und mittlere Fahrstreifen wieder befahrbar sind. Aufgrund der ausgetretenen Substanzen wird vermutlich ein Teil des Erdreichs abgetragen werden. Ebenfalls müssen Teile der Leitplanken erneuert werden. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern aktuell noch an, diese werden sich nach aktuellem Stand bis in die Mittagsstunden hinziehen. Der Verkehr staute sich zeitweise auf etwa 18km Länge. Die Polizei wird im Laufe des Nachmittags nachberichten.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell