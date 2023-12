Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln- alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall

Nienburg (ots)

(Oth): Am 26.12.2023, gegen 22:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Lemgoer Straße in Rinteln. Im Kurvenbereich kam der 27-jährige Unfallverursacher mit einem BMW nach links von der Fahrbahn ab. Hierdurch kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem entgegenkommenden Toyota. Der Fahrzeugführer des Toyotas, ein 28-Jähriger aus Rinteln, konnte den Unfall nicht mehr verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 6000 Euro.

Durch die eingesetzten Beamten konnte während der Unfallaufnahme festgestellt werden, dass der Unfallverursacher aus dem Kalletal alkoholisiert war. Ihm wurde zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration Blut abgenommen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Die Polizei Rinteln hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell