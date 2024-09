Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher machen Beute +++ KFZ-Zubehör im Visier von Dieben +++ Fahrräder aus Tiefgarage entwendet +++ Großraummülltonne angezündet

1. Einbrecher machen Beute,

Wiesbaden-Klarenthal, Richard-Otto-Straße, Mittwoch, 25.09.2024, 8.20 Uhr bis 18.20 Uhr (mb)Am Mittwoch entwendeten Unbekannte Schmuck, technische Geräte und ein E-Bike bei einem Wohnungseinbruch in Wiesbaden.

Zwischen 8.20 Uhr und 18.20 Uhr gelangten die Täter über einen Zaun in den Gartenbereich einer Einliegerwohnung in der Richard-Otto-Straße. Nachdem die Einbrecher die Terrassentür gewaltsam geöffnet hatten, betraten sie den Wohninnenraum, wo sie Schmuck und technische Geräte vorfanden und mitnahmen. Bevor die Diebe endgültig das Weite suchten, entwendeten sie noch ein E-Bike aus der im Garten befindlichen Fahrradkammer, in welche sie mit einem in der Wohnung aufgefundenen Schlüssel gelangten. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein mattschwarzes City Damenrad der Marke Kettler. Der Wert des Diebesgutes wird auf über 4.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. KFZ-Zubehör im Visier von Dieben,

Wiesbaden-Dotzheim, Willi-Werner-Straße, Dienstag, 24.09.2024, 19.30 Uhr bis Mittwoch, 25.09.2024, 10.30 Uhr

(mb)In der Nacht zum Mittwoch schlugen Autoteilediebe in Wiesbaden zu.

Die Objekte der Begierde waren Teile eines Volkswagens T4 Caravelle. In einem unbeobachteten Moment suchten die Täter zwischen 19.30 Uhr und 10.30 Uhr das Fahrzeug, welches auf dem umzäunten Firmengelände eines Autohändlers in der Willi-Werner-Straße stand, auf. Aus dem Fahrzeuginnenraum bauten die Unbekannten anschließend den Schaltknauf, zwei Einzelsitze und die hintere Sitzbank aus und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der Wert der Teile summiert sich auf etwa 2.000 Euro. Bei dem Ausbau entstand zusätzlich ein Sachschaden von rund 150 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge könnte sich die Tat gegen 23 Uhr zugetragen haben. Da es sich zum Teil um schwere und sperrige Fahrzeugteile handelt, liegt die Vermutung nahe, dass die Täter das Diebesgut mit einem KFZ abtransportiert haben.

Wer Hinweise zu den Personen und/oder der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Fahrräder aus Tiefgarage entwendet,

Wiesbaden, Rosenstraße und Kleinaustraße, Dienstag, 24.09.2024, 16 Uhr bis Mittwoch, 25.09.2024, 7.15 Uhr (mb)Von Dienstag auf Mittwoch wurden in Wiesbaden Fahrräder sowie Zubehör aus zwei Tiefgaragen entwendet.

Zwischen 16 Uhr und 7.15 Uhr verschafften sich die Täter über das beschädigte Garagentor Zugang zu der nicht öffentlichen Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Rosenstraße. Anschließend öffneten sie eines der acht Garagenabteile der Anwohner und entwendeten den Rahmen eines E-Bike des Marke Specialized in der Farbe Satin Black sowie weiteres Fahrradzubehör. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren Tausend Euro. Der Sachschaden wird auf knapp 200 beziffert. Zudem waren zwischen 1.30 Uhr und 7 Uhr Fahrraddiebe in der Kleinaustraße am Werk. Die Täter betraten auch hier die Tiefgarage und brachen dann sieben Kellerräume auf. Da nicht alle Geschädigten angetroffen werden konnten, ist der Umfang des Diebesgutes noch nicht abschließend geklärt. Mindestens zwei E-Bikes fielen den Tätern bei ihrem Beutezug in die Hände. Dabei handelt es sich um ein Pedelec der Marke "Scott SUB Cross eRide 20" und ein E-Bike der Marke "Carver SUV E.450". Beide Fahrräder haben einen Wert von über 5.000 Euro. Der hinterlassene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Aufgrund eines lauten Geräusches, welches ein Anwohner vernahm, könnte sich die Tat um 1.30 Uhr ereignet haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2440 entgegen.

4. Großraummülltonne angezündet,

Wiesbaden-Biebrich, Heppenheimerstraße, Mittwoch, 25.09.2024, 22.55 Uhr (mb)Ein hoher Sachschaden ist die Folge einer Brandstiftung in Wiesbaden am Mittwochabend.

Beamte des 5. Polizeireviers wurden um 22.55 Uhr in die Heppenheimerstraße entsandt, da von einem Zeugen der Brand einer Großraummülltonne gemeldet wurde. Beim Eintreffen stellten sie fest, dass eine Mülltonne in Vollbrand stand und die Flammen gegen die Fassade des angrenzenden Hauses schlugen. Sofort begannen die Beamten mit Feuerlöschern das Feuer einzudämmen. Die unmittelbar alarmierte Feuerwehr löschte die Tonne schließlich ab. Neben der Mülltonne wurden durch die Hitze der Flammen auch ein Fenster des angrenzenden Mehrfamilienhauses und zwei in der Nähe geparkte PKW beschädigt. Anwohner wurden an ihrer Gesundheit nicht geschädigt.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

