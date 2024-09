Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Restaurant +++ Unfall mit Personenschaden

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Restaurant,

Wiesbaden, Breckenheim, Alte Dorfstraße, Dienstag, 24.09.2024, 20 Uhr bis Donnerstag, 26.09.2024, 18:06 Uhr

(cw)Zwischen Dienstag- und Donnerstagabend brachen Unbekannte Täter in den Gastraum einer Gaststätte in Wiesbaden ein und stahlen Geld. Diebe brachen zwischen 20 Uhr am Dienstag und 18 Uhr am Donnerstag die Eingangstür des Lokals in der "Alten Dorfstraße" in Breckenheim auf. Im Innenraum waren mehrere aufgestellte Geldautomaten das Ziel der Einbrecher. Diese wurden aufgebrochen und das darin befindliche Münzgeld in unbekannter Höhe entwendet. Die Diebe richteten einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro an. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 zu wenden.

2. Unfall mit Personenschaden,

Wiesbaden, Kreuzung Rheinstraße/Schwalbacher Straße, Freitag, 27.09.2024, 2:30 Uhr

(cw)In der Nacht auf Freitag verletzte sich eine Person bei einem Verkehrsunfall in Wiesbaden. Gegen 2:30 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Peugeot die Schwalbacher Straße in der Innenstadt in Richtung Oranienstraße. Zur gleichen Zeit war ein 30-jähriger Fahrer eines Mercedes auf der Rheinstraße in Richtung Kaiser-Friedrich-Ring unterwegs. Im Kreuzungsbereich der Rheinstraße und der Schwalbacher Straße galt zu diesem Zeitpunkt aufgrund eines Ampelausfalls die Vorfahrtsregelung durch Verkehrszeichen. Dies missachtete der 27-Jährige und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Mercedes. Dabei wurde der Beifahrer des 27-Jährigen leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird mit etwa 15.000 Euro angegeben.

