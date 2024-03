Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Täter versucht Automaten aufzubrechen

Meppen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zu Sonntag gegen 0.40 Uhr versucht, einen Automaten in einer Verkaufshütte an der Straße Am Emsufer in Meppen aufzubrechen. Der Versuch misslang. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell