Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Zeugen nach Einbruch gesucht

Herzlake (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 12. Februar und dem 25. März gewaltsam Zugang zu einem Gebäude an der Haselünner Straße in Herzlake. Sie entwendeten unter anderem Kabel sowie Gullideckel und Metallgitter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)958700 entgegen.

