POL-E: Essen: Unbekannte stiehlt Beutel mit Portemonnaie und bezahlt mit den Bankkarten - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fotofahndung - Tatverdächtige identifiziert

Essen (ots) - 45239 E.-Werden: Gestern am späten Abend (16. Mai) wurde auf der Abteistraße ein 21-jähriger Essener von einem PKW erfasst und dabei schwer verletzt. Ein 67-jähriger Volvo-Fahrer befuhr um kurz nach 23 Uhr die Abteistraße in Richtung Velbert, als ihm in Höhe Klemensborn der junge Mann vors Auto gelaufen sein soll. Der Volvo erfasste den 21-Jährigen ...

mehr