Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Werkzeuge gestohlen +++ Fahrzeugbrand +++ Sachbeschädigung an Kindergarten und Schule +++ Diebstahl aus Pkw +++ Taschendiebe machen Beute

Wiesbaden (ots)

1. Werkzeuge gestohlen,

Wiesbaden-Biebrich, Gabelsbornstraße, Sonntag, 29.09.2024, 19 Uhr bis Montag, 30.09.2024, 7 Uhr

(mb)Diebe haben in Wiesbaden zwischen Sonntagabend und Montagmorgen Werkzeuge aus einem Transporter gestohlen.

Die Unbekannten hatten zwischen 19 Uhr und 7 Uhr in der Gabelsbornstraße die rechte Heckscheibe eines weißen Ford Transit eingeschlagen, um an die Beute zu gelangen. Aus dem Innenraum entwendeten die Täter Arbeitsgeräte im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beträgt etwa 300 Euro.

Sollten sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden Ihre Hinweise von der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

2. Fahrzeugbrand,

Wiesbaden, Richard-Wagner-Straße, Dienstag, 01.10.2024, 0.40 Uhr

(jh)In der Nacht auf Dienstag geriet in Wiesbaden ein hochwertiges Fahrzeug in Brand. Gegen 0.40 Uhr wurde der Polizei ein brennender PKW in der Richard-Wagner-Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Streife stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand, welcher durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Bei dem Kfz handelte es sich um einen schwarzen Mercedes GLE. Der Schaden wird auf circa 65.000 Euro beziffert. Die Brandursache ist derzeit ungeklärt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Sachbeschädigung an Kindergarten,

Wiesbaden-Nordenstadt, Hessenring, Freitag, 27.09.2024, 17.00 Uhr bis Montag, 30.09.2024, 9.00 Uhr

(jh)Unbekannte verursachten übers Wochenende hohen Schaden an einem Kindergarten in Wiesbaden. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurde ein Kindergarten im Hessenring von den Tätern heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen warfen oder schlugen die Unbekannten mit Steinen gegen ein Fenster auf der Rückseite des Kindergartens. Dadurch entstand ein Schaden, dessen Höhe sich auf schätzungsweise 2.500 Euro beläuft. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen darum, Kontakt mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 aufzunehmen.

4. Diebstahl aus PKW,

Wiesbaden, Platter Straße, Montag, 30.09.2024, 13.15 Uhr bis 14.50 Uhr

(jh)Unbekannte schlugen in Wiesbaden die Schreibe eines hochwertigen Fahrzeugs ein und entwendeten mehrere Gegenstände. Das schwarze Fahrzeug des Typs Porsche Macan S parkte am Montag zwischen 13.15 Uhr und 14.50 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich der Platter Straße. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte die Scheibe des Pkw eingeschlagen und aus dem Kfz mehrere Gegenstände, darunter eine Bauchtasche und Hundezubehör, im Wert von circa 40 Euro entnommen hatten. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

5. Taschendiebe machen Beute,

Wiesbaden, Coulinstraße, Montag, 23.09.2024, 11.45 Uhr

(jh)Bereits in der vergangenen Woche waren Taschendiebe in der Wiesbadener Innenstadt unterwegs und konnten Beute machen. Die beiden Personen entwendeten in einem Fahrstuhl in der Coulinstraße unbemerkt die Brieftasche eines 85-Jährigen. Die Brieftasche hatte sich zuvor in der rechten hinteren Hosentasche seines Besitzers befunden. Die erste Person wurde als weiblich, circa 1,60 Meter groß und mit schlanker Statur beschrieben. Sie trug ein graues Kopftuch. Die zweite Person wurde beschrieben als circa 1,80 Meter großer Mann mit kurzen dunklen Haaren sowie einer kräftigen Statur. Der Mann trug eine rot gemusterte Strickjacke. Beide Personen führten jeweils einen schwarzen Einkaufstrolley mit sich.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Personen geben können, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

6. Sachbeschädigung auf Schulgelände,

Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Am Rübenberg, Freitag, 27.09.2024, 16.00 Uhr bis Montag, 30.09.2024, 06.50 Uhr

(jh)Unbekannte betraten am Wochenende unberechtigt ein Schulgelände in Wiesbaden und beschädigten dort einen Pavillon. Die Täter überstiegen nach derzeitigen Erkenntnissen den Zaun des Schulgeländes und gelangten so unbefugt auf dieses. Einen auf dem Schulgelände abgestellten mobilen Stoff-Pavillon beschädigten die Täter, indem sie den Stoff zerschnitten, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 300 Euro.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell