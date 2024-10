Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mehrere Wohnungseinbrüche in Wiesbaden +++ Räuberische Erpressung +++ Fahrraddiebe schlagen zu +++ Autodiebstahl +++ Diebstahl aus PKW +++ Versuchte gefährliche Körperverletzung und Beleidigung im Bus

Wiesbaden (ots)

1. Mehrere Wohnungseinbrüche in Wiesbaden, Wiesbaden, Walkmühlstraße, Johannes-Maaß-Straße, Kapellenstraße, Gustav-Mahler-Straße, bis Sonntag, 06.10.2024, 22.30 Uhr

(jh)Über das Wochenende haben Einbrecher in Wiesbaden zugeschlagen.

Zwischen dem 02.10.2024 gegen 16 Uhr und dem 06.10.2024 um 22.30 Uhr hebelten Unbekannte die Terassentür einer Wohnung in der Walkmühlstraße auf der Rückseite eines Mehrfamilienhauses auf und verschafften sich so Zutritt. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro, bevor sie die Flucht ergriffen.

Am 06.10.2024 nutzten ebenfalls in der Walkmühlstraße Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses aus. Auch hier hebelten sie die Terrassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Täter erbeuteten mehrere Hundert Euro und flüchteten.

In der Johannes-Maaß-Straße hebelten bislang unbekannte Täter zwischen dem 05.10.2024 und dem 06.10.2024, 17.20 Uhr, ein Fenster eines Mehrparteienhauses auf, nachdem sie den dazugehörigen Rollladen hochgedrückt hatten. Dabei verursachten die Einbrecher einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro und flüchteten anschließend, ohne das Gebäude zu betreten.

In der Kapellenstraße wurde zwischen dem 04.10.2024, 09.30 Uhr und dem 06.10.2024, 11.45 Uhr die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses aufgehebelt. Die Täter betraten die Wohnräume und durchsuchten diese. Ob die Täter Beute machten ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. An der aufgehebelten Tür entstand ein Schaden von circa 250 Euro.

Über die Wohnungstür gelangten Einbrecher am 06.10.2024 zwischen 16.55 Uhr und 22.30 Uhr in der Gustav-Mahler-Straße in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses und durchsuchten diese. In der Wohnung erbeuteten die Unbekannten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro, bevor sie die Flucht in unbekannte Richtung antraten.

In allen Fällen ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

2. Räuberische Erpressung,

Wiesbaden, Walkmühlstraße, Freitag, 04.10.2024, 21.10 Uhr

(jh)Eine Gruppe Unbekannter forderte am Freitag in Wiesbaden Geld und wurde gewalttätig. Ein 20-Jähriger befand sich im Bereich der Walkmühlstraße, als ihm unvermittelt eine Person in den Rücken trat. Daraufhin wurde der junge Mann durch insgesamt vier Heranwachsende eingekesselt. Diese bedrohten den jungen Mann verbal und forderten Geld. Der 20-Jährige konnte schließlich die Flucht ergreifen und die Polizei informieren.

Der Haupttäter sei circa 18 Jahre alt gewesen, etwa 1,80 Meter groß, habe ein südländisches Erscheinungsbild sowie kurze, braune Haare und braune Augen gehabt. Er sei mit einer weißen Daunenjacke bekleidet gewesen. Die drei Begleiter des Haupttäters seien ebenfalls circa 18 Jahre alt gewesen und hätten ein südländisches Erscheinungsbild gehabt. Sie seien mit dunklen Jacken oder Kapuzenpullovern bekleidet gewesen. Einer der Begleiter habe eine schwarze Basecap getragen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Fahrraddiebe schlagen zu,

Wiesbaden, Freiburger Straße, Marktplatz, Eisenbahnstraße, bis Samstag, 05.10.2024, 21.30 Uhr

(jh)Unbekannte hatten es in der vergangenen Woche in Wiesbaden auf Fahrräder abgesehen.

In der Freiburger Straße betraten Unbekannte zwischen dem 01.10.2024 und dem 04.10.2024, 17.30 Uhr unberechtigt ein Grundstück. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einem Geräteschuppen und entwendeten aus diesem ein Citybike der Marke Bocas Curve sowie ein blaues Pedelec der Marke Victoria eTrekking. Die beiden Fahrräder haben einen Gesamtwert von etwa 700 Euro. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Auch am Marktplatz wurden Zweiräder zum Ziel von Dieben. Am 05.10.2024 überwanden Unbekannte dort zwischen 14 Uhr und 21.30 Uhr die Schlösser von zwei baugleichen E-Bikes der Marke Winora und flüchteten mit ihrer zweirädrigen Beute in unbekannte Richtung. An den Fahrrädern hatten sich noch persönliche Gegenstände befunden. Insgesamt beträgt der Wert der entwendeten Fahrräder samt Zubehör rund 5.200 Euro.

Gegen 09.30 Uhr schlossen zwei Geschädigte ihre Pedelecs der Marken Winora und Haibike an einem Fahrradständer vor einem Bahnhof in der Eisenbahnstraße im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel an. Als sie gegen 16 Uhr zum Abstellort zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass Unbekannte die Zweiräder in der Zwischenzeit mitsamt den Schlössern entwendet hatten. Die beiden Fahrräder haben ein Gesamtwert von circa 4.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

4. Autodiebstahl,

Wiesbaden-Erbenheim, Am Pfad, Dienstag, 01.10.2024, 20 Uhr bis Donnerstag, 03.10.2024, 14 Uhr

(jh)Im Wiesbadener Stadtteil Erbenheim hatten es Autodiebe in der vergangenen Woche auf einen Fiat abgesehen. Der blaue Fiat Abarth mit dem amtlichen Kennzeichen "WI-NZ 666" stand seit dem 01.10.2024 gegen 20 Uhr in der Straße "Am Pfad". Am 03.10.2024 konnte der Besitzer gegen 14.00 Uhr nur noch das Fehlen des Fahrzeugs feststellen. Das Auto hatte einen Wert von rund 12.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werde gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

5. Diebstahl aus PKW,

Wiesbaden, Parkplatz an der B417, Samstag, 05.10.2024 zwischen 17 Uhr und 17.50 Uhr

(jh)Am Samstag entwendeten Unbekannte in Wiesbaden mehrere Gegenstände aus einem Auto. Der Skoda parkte im Bereich der B417. Die Täter nutzten die kurze Abwesenheit der Fahrerin aus und zerstörten eine Scheibe des PKW. Anschließend entwendeten sie unter anderem Kleidung und Elektronikartikel im Gesamtwert von rund 1.000 Euro, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611)345-0.

6. Versuchte gefährliche Körperverletzung und Beleidigung im Bus, Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Uthmannstraße, Freitag, 04.10.2024, 16 Uhr

(jh)Eine Gruppe Jugendlicher hat in einem Bus im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim zunächst einen Busfahrer beleidigt und zwei weitere Personen mit Flaschen beworfen. Die aus vier Jugendlichen bestehende Gruppe befand sich in einem Bus in der Uthmannstraße. An einer Haltestelle stand einer der Jugendlichen in der Tür, sodass diese nicht schließen konnte. Als der Busfahrer die Gruppe aufforderte, den Türbereich zu verlassen, beleidigten die Jugendlichen den Mann. Zwei im Bus sitzende Kinder bewarfen die Jugendlichen mit Plastikflaschen, bevor sie den Bus verließen und in einen weiteren Bus in Richtung Gustavsburg stiegen.

Der Jugendliche, welcher den Busfahrer beleidigte, soll circa 15 bis 16 Jahre alt sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Er habe kurze schwarze Haare, welche gegebenenfalls lockig waren und sei mit einer hellen Jacke bekleidet gewesen, welche einer Daunenjacke ähnelte. Die Person, die die Flaschen warf, sei etwa 1,60 Meter groß gewesen und habe eine kräftige bis dickliche Statur. Die Person habe laut Zeugen ein südländisches Erscheinungsbild, schwarze, möglicherweise lockige Haare gehabt und sei mit einer Jeans bekleidet gewesen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell