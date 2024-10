Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher machen hohe Beute +++ Einbruch in Wohnung +++ Vandalismus an mehreren PKW +++ Mülltonnenbrand +++ Fahrraddiebstahl +++ Diebstahl von Zeitungen +++ Diebstahl im Supermarkt +++

1. Einbrecher machen hohe Beute,

Wiesbaden, Walkmühlstraße, Donnerstag, 03.10.2024, 10.30 Uhr bis 19.30 Uhr

(jh)Einbrecher haben am Donnerstag in Wiesbaden Beute gemacht. Die Täter schlugen zwischen 10.30 Uhr und 19.30 Uhr ein Fenster in einem Mehrfamilienhaus in der Walkmühlstraße ein und gelangten so in eine dort befindliche Wohnung. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume und entwendeten unter anderem Schmuck und Elektronikartikel im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro, bevor sie die Flucht antraten. Durch einen Zeugen konnte gegen 14 Uhr eine männliche Person gesehen werden, welche möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang steht. Diese sei circa 40 Jahre alt, 1,85 Meter groß, dunkelhäutig, sei mit grau/brauner Oberbekleidung bekleidet gewesen und habe eine Brille mit runden Gläsern sowie eine grau/braune Mütze getragen.

Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Wohnung,

Wiesbaden, Schumannstraße, Mittwoch, 02.10.2024, 18.30 Uhr bis 22.30 Uhr

(jh)Einbrecher sind am Mittwoch in eine Wohnung in Wiesbaden eingedrungen. Zwischen 18.30 Uhr und 22.30 Uhr nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Schumannstraße aus. Die Unbekannten beschädigten die Scheibe einer Tür und gelangten so in das Innere der Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob die Täter etwas mitnahmen ist bislang nicht abschließend geklärt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Vandalismus an mehreren PKW,

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Steinern Straße, Donnerstag, 03.10.2024, 13.10 Uhr bis 14.30 Uhr

(jh)Insgesamt sieben Autos sind am Donnerstag im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel Ziel von Vandalismus geworden. Unbekannte hatten die Fahrzeuge, welche ordnungsgemäß in der Steinern Straße geparkt waren, in der Zeit zwischen 13.10 Uhr und 14.30 Uhr durch Kratzer beschädigt. Dadurch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Diese neuerliche Tat reiht sich in eine Reihe von vorangegangenen Sachbeschädigungen im genannten Bereich ein. Die Polizei bittet Personen, die ebenfalls Opfer von Vandalismus an ihrem PKW geworden sind, sich schnellstmöglich nach Feststellen der Tat zu melden.

Im hier vorliegenden Fall nimmt das 2. Polizeirevier in Wiesbaden Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

4. Mülltonnenbrand,

Wiesbaden-Biebrich, Salizestraße, Donnerstag, 03.10.2024, 23.15 Uhr

(jh)Am Donnerstag brannte im Wiesbadener Stadtteil Biebrich eine Mülltonne. Unbekannte hatten die Großraummülltonne in der Salizestraße gegen 23.15 Uhr auf bislang nicht bekannte Art in Brand gesetzt. Die Mülltonne stand zuvor im Bereich der Fußgängerunterführung eines Mehrfamilienhauses und konnte zeitnah gelöscht werde. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Durch einen Zeugen wurde eine männliche Person beschrieben, welche sich zügig vom Tatort entfernt haben soll. Die Person sei circa 20 bis 30 Jahre alt, habe eine schlanke Statur gehabt und sei mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen. Zudem habe die Person schwarze Haare gehabt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden sucht Zeuginnen und Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Fahrraddiebstahl,

Wiesbaden, Kiedricher Straße, Dienstag, 01.10.2024, 21 Uhr bis 23.30 Uhr

(jh) Unbekannte entwendeten am Dienstagabend in Wiesbaden ein E-Bike. Das abgeschlossene Pedelec der Marke Cube stand seit 21 Uhr im Bereich der Kiedricher Straße. Als die Besitzerin gegen 23.30 Uhr zurückkehrte, musste sie feststellen, dass das Fahrrad zwischenzeitlich entwendet worden war. Das Zweirad hat einen Wert von rund 2.900 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich beim 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 zu melden.

6. Diebstahl von Zeitungen,

Wiesbaden-Biebrich, Dostojewskistraße, Mittwoch, 02.10.2024, 4.35 Uhr

(jh)Ein Dieb hatte es am Mittwoch im Wiesbadener Stadtteil Biebrich auf Druckerzeugnisse abgesehen. Der Unbekannte brach um 4.35 Uhr eine Metallkiste vor einem Kiosk in der Dostojewskistraße auf. Hierin lagerten Zeitungen im Wert von 100 Euro, welche der Täter an sich nahm und mit diesen flüchtete. Der Täter war männlich und trug eine schwarze Kappe, ein schwarzes Oberteil sowie eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen. Zudem führte er ein Fahrrad mit sich.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

7. Diebstahl im Supermarkt,

Wiesbaden, Kirchgasse, Mittwoch, 02.10.2024, 13.20 Uhr

(jh)Ein Unbekannter entwendete am Mittwoch ein Portemonnaie in einem Supermarkt in Wiesbaden. Zum Tatzeitpunkt war die Brieftasche in einem Einkaufswagen gelagert. Gegen 13.20 Uhr nutzte der Täter einen unbeobachteten Moment und nahm das Portemonnaie an sich. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung aus dem Lebensmittelgeschäft in der Kirchgasse. In der Brieftasche befanden sich unter anderem mehrere Hundert Euro Bargeld. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Täter circa 30 Jahre alt und 1,65 Meter groß sein. Er hatte schwarze, lockige Haare und einen längeren dunklen Bart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, einer dunklen Jeans und dunklen Turnschuhen.

8. Opfer von Taschendiebstählen gesucht, Wiesbaden, Platz der Deutschen Einheit, Freitag, 28.06.2024, 13 Uhr bis 14 Uhr

(jh)Die Polizei sucht nach Taschendiebstählen in Wiesbaden nach den Geschädigten. Am 28.06.2024 hatten zwei Frauen zwischen 13 Uhr und 14 Uhr im Bereich des Platzes der Deutschen Einheit mehrere Taschendiebstähle begangen. Ein Teil der Geschädigten konnte jedoch bislang nicht ermittelt werden. Personen, die in dem benannten Zeitraum Opfer eines Taschendiebstahls am Platz der Deutschen Einheit wurden und dies noch nicht polizeilich angezeigt haben, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden persönlich oder unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

9. Ergänzung zur Pressemeldung der Polizeidirektion Wiesbaden vom 30.09.2024: Bargeld geraubt - Zeugenaufruf, Wiesbaden, Bahnhofstraße, Sonntag, 29.09.2024, 10.55 Uhr

(jh)Unmittelbar nach der Flucht der Täter halfen dem Geschädigten zwei unbekannte Zeugen seine Tasche aus dem Brunnen zu holen, in welchen die Täter diese zuvor geworfen hatten. Die beiden Zeugen verblieben am Tatort, während der Geschädigte die Täter verfolgte. Zeuginnen und Zeugen, insbesondere die beiden Zeugen, welche dem Geschädigten am Sonntag halfen, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

10. Geschwindigkeitsmessung in Wiesbaden, Wiesbaden, B54, Berliner Straße, Donnerstag, 03.10.2024, 9.45 Uhr bis 16.45 Uhr

(jh)Durch den Regionalen Verkehrsdienst der Polizei wurden am Donnerstag Geschwindigkeitsmessungen in Wiesbaden durchgeführt. In der Zeit zwischen 9.45 Uhr und 16.45 Uhr führten die Beamten im Bereich der B54/Berliner Straße Messungen in beiden Fahrtrichtungen durch. Dabei konnten insgesamt 847 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Auf die Fahrer kommen entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Stadtauswärts hatte es ein Fahrer besonders eilig. Nach Abzug der Toleranz war er mit 129 km/h anstatt der erlaubten 70 km/h unterwegs. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro, zwei Punkte sowie zwei Monate Fahrverbot. Der Spitzenreiter in Fahrtrichtung Wiesbaden wurde mit 97 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h gemessen. Er muss sich auf ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot einstellen. Darüber hinaus konnten im Rahmen der Messungen drei Straftaten festgestellt und entsprechende Ermittlungen eingeleitet werden.

