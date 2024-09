Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Steinfurt, Müllcontainer in Brand, Zeugen gesucht

Lotte, Steinfurt (ots)

In Lotte-Büren haben unbekannte Täter am Berliner Platz zwei Papiermüllcontainer in Brand gesetzt. Der Brand wurde in der Nacht zu Montag (23.09.24) gegen 02.25 Uhr durch Zeugen festgestellt. Die Container, die im Hof eines Mehrparteienhauses standen, wurden komplett zerstört. Dazu wurde ein Restmüllcontainer stark beschädigt. In Burgsteinfurt gab es am späten Samstagabend (21.09.24) einen Brand an er Stegerwaldstraße, nahe der Straße Wilmeresch. Betroffen war ein Altkleidercontainer. Zeugen meldeten das Feuer gegen 23.20 Uhr. Der Container wurde zerstört. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte in beiden Fällen die Brände. Die Polizei ermittelt. Hinweise nehmen die Wachen in Ibbenbüren entgegen (Telefon: 05451/591-4315) sowie die Wache in Steinfurt (Telefon 02551/15-4115).

