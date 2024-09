POL-ST: Rheine, Unfall zwischen Motorrad und Pkw - eine Person schwer, eine leicht verletzt

Recke (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen (18.09.24) ist ein 35-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann aus Recke fuhr gegen 07.10 Uhr auf der Neuenkirchener Straße in Richtung Westerkappeln. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er in einer Linkskurve auf Höhe der Einmündung Langenacker die Kontrolle über die Yamaha-Maschine und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr in ...

mehr