Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Firmenlauf in Wittlich

Wittlich (ots)

Am Mittwoch, den 12.06.2024, fand der diesjährige Firmenlauf in Wittlich statt. Um 19:00 Uhr starteten ca. 1.400 Läufer vom Eventum und begaben sich auf die Laufstrecke von 5 km durch die Innenstadt und den Wittlicher Stadtpark. Bei mäßigen Temperaturen und idealem Laufwetter erreichte der Erstplatzierte mit einer hervorragenden Zeit von unter 16 Minuten das Ziel. Auf der anschließenden After-Run-Party kühlten die Temperaturen jedoch recht schnell ab, so dass einige Teilnehmer relativ früh den Heimweg antraten. Die Veranstaltung verlief aus polizeilicher Sicht vollkommen ohne Probleme.

