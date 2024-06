POL-PDWIL: Alkoholisiert und mit einem gefälschten Führerschein unterwegs

Ormont (ots) - Am Mittwochmorgen, den 12.06.2024, im Zeitraum von 00:30 bis 01:30 Uhr, wurden in der Rupbachstraße in Ormont zwei Bäume beschädigt. Außerdem wurden Gegenstände, wie Steine, Dachschindeln, Gartenstühle und Holzpfosten in der Straße verteilt. In der Rupbachstraße, in Höhe der Hausnummer 28 wurde zudem ein Kanaldeckel entfernt und in eine ...

mehr