Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Fake-SMS von angeblicher Bank

Ochtrup (ots)

In Ochtrup ist ein 46-Jähriger Opfer eines SMS-Betrugs geworden. Der Ochtruper erhielt eine Kurznachricht auf seinem Mobiltelefon, die angeblich von seiner Bank kam. Die Formulierung und die Aufmachung der Nachricht schienen glaubwürdig zu sein. Es wurde behauptet, dass der Ochtruper seine TANs für Online-Überweisungen verlängern müsse. Dazu wurde ein Link mitgeschickt, um dies schnell und unkompliziert zu erledigen. Der 46-Jährige wurde auf eine Internetseite geleitet, wo er Bankdaten eingeben musste. Später stellte er fest, dass ein niedriger vierstelliger Betrag von seinem Konto abgebucht worden war. Er nahm Kontakt zu seiner Hausbank auf und stellte den Betrug fest.

Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang noch mal an wichtige Verhaltensregeln, wenn Sie angeblich von Ihrer Bank E-Mails oder SMS erhalten, in denen Sie einen unbekannten Link anklicken sollen. - Folgen Sie dem Link nicht! - Geben Sie niemals sensible Daten wie Nutzernamen oder Kennwörter ein! - Kontaktieren Sie auf den Ihnen bekannten Wegen Ihre Hausbank und fragen Sie nach! - Sie haben bereits Daten preisgegeben? Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei und wenden Sie sich an Ihre Hausbank. Bereits abgebuchte Beträge können gegebenenfalls zurückgebucht werden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell