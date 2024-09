Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, räuberischer Diebstahl in Discounter, Täter flüchten zu Fuß

Hopsten (ots)

Am Dienstagabend (17.09.24) ist es gegen 18.45 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einem Discounter an der Bunten Straße gekommen. Ein unbekannter Täter lenkte eine Kassiererin ab, während ein zweiter unbekannter Täter mit einer Tüte voller Zigarettenschachteln und Tabakzubehör die Kasse passieren wollte. Die Angestellte bemerkte dies und wollte den Dieb aufhalten. Es kam zu einer kurzen Rangelei. Verletzt wurde dabei niemand. Der Filialleiter kam daraufhin dazu. Er konnte dem Täter die Tüte entreißen. Beide Unbekannten flüchteten zu Fuß ohne Beute in Richtung Ketteler Straße. Die Polizei leitete eine Fahndung ein - jedoch ohne Erfolg. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Der Unbekannte, der die Kassiererin ablenkte, war etwa 50 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Er hatte eine Halbglatze, trug eine beigefarbene Jacke und eine Jeans. Der Unbekannte mit der Tüte war etwa 40 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er war ebenfalls kräftig, hatte dunkle Haare und trug einen dunklen Trainingsanzug. Zeugen, die von der Tat etwas mitbekommen haben und die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren: Telefon 05451/591-4315.

