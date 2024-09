Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Rheine, Autos gestohlen, Polizei sucht Zeugen

Mettingen, Rheine (ots)

In Mettingen und Rheine sind insgesamt drei Autos gestohlen worden. In Mettingen haben Unbekannte vom Hof eines Autohauses an der Westerkappelner Straße, Höhe Muckhorster Bach, einen schwarzen Toyota RAV4 gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag (12.09.24), 18.00 Uhr, und Freitag (13.09.24), 07.55 Uhr. Der Schaden liegt schätzungsweise bei etwa 32.000 Euro. Die Polizei hat den Wagen zur Fahndung ausgeschrieben. Neben dem Fahrzeug entwendeten die Diebe auch die Kennzeichen eines am Autohaus geparkten Kfz. Ob diese an dem gestohlenen Toyota angebracht wurden, ist nicht klar. Das Kennzeichen lautet: ST-AY50. In Rheine an der Carl-Zeiss-Straße, Ecke Osnabrücker Straße, stahlen unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 18.00 Uhr, und Freitag, 09.15 Uhr, zwei Pkw - ebenfalls vom Gelände eines Autohauses. Es handelt sich um zwei graue Toyota RAV4. Der gemeinsame Wert liegt etwa bei 65.000 Euro. Außerdem entwendeten die Kriminellen vier Kennzeichen. Die Kennzeichen lauten: ST-N5900 und ST-N5700. Ob die Kennzeichen an die gestohlenen Autos angebracht wurden, kann nicht gesagt werden. Beim Wegfahren beschädigten die Täter zwei weitere Wagen, die auf dem Gelände geparkt waren. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen. Diese melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren (für Mettingen) unter Telefon 05451/591-4315, beziehungsweise in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

