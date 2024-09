POL-ST: Rheine, Überdachung bei Wohnhaus fängt Feuer - 5.000 Euro Sachschaden

Steinfurt (ots) - Zwischen Freitag (13.09.2024), 21.15 Uhr und Sonntag (15.09.2024), 10.00 Uhr, sind Unbekannte in die Marienschule in Borghorst eingestiegen. Die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zugang zum Lehrerzimmer der Schule in der Nikomedesstraße. Sie durchwühlten den Raum und brachen in einem Regal die Schließfächer der Lehrer auf. Daraus nahmen sie eine Bluetooth-Box mit. Ob weitere Gegenstände ...

