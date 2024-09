Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Bilanz: Motorradkontrollen an der Holperdorper Straße

Lienen (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizei hat am Sonntag (15.09.24) eine Schwerpunktkontrolle bei Motorradfahrern durchgeführt. Bei schönstem frühherbstlichem Wetter kontrollierten die Beamten im Laufe des Tages insgesamt 125 Kradfahrer an der gern befahrenen Serpentinenstrecke Holperdorper Straße, zwischen Lienen und Holperdorp. Die Polizei hatte ihre Station am Parkplatz des Lienener Freibads aufgebaut. Unterstützt wurde der Verkehrsdienst durch Beamte aus dem Bereich Einsatz und Gefahrenabwehr sowie durch fachkundige Verkehrspolizisten aus Niedersachsen. Landrat Dr. Martin Sommer machte sich zudem vor Ort einen Eindruck von dem Kontrolleinsatz. Mit dabei waren außerdem mehrere Mitarbeiter der Bußgeldstelle des Kreises Steinfurt. Der Fokus lag zum einen auf dem Thema Geschwindigkeit. Mit einem mobilen Messgerät maßen die Beamten das Tempo von Motorrad- und auch Autofahrern. Das Ergebnis: Sieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen überhöhter Geschwindigkeit - vier fielen auf Kradfahrer, drei auf Autofahrer. Vier Biker und ein Autofahrer erhielten Verwarngelder. Ein weiterer Fokus richtete sich auf technische Veränderungen insbesondere an Motorrädern. Dabei schrieben die Beamten zwölf Ordnungswidrigkeitenanzeigen, es wurden zwölf Verwarnungsgelder erhoben - etwa wegen Mängeln an der Bremse, mangelhafter Beleuchtung, fehlender Reflektoren oder nicht eingetragener Fahrzeugteile. Unter den Ordnungswidrigkeiten waren sieben Motorradfahrende, die nicht weiterfahren durften. Mehrere hatten den sogenannten DB-Killer ausgebaut, in einem Fall trat Öl aus der Bremsanlage aus, in einem Fall fehlte der komplette Kettenschutz. Wegen technischer Mängel wurden außerdem sieben Kontrollberichte gefertigt. Insgesamt verlief der Kontrolleinsatz ruhig und friedlich. Die Polizei im Kreis Steinfurt wird auch weiterhin auf beliebten Motorradstrecken präsent sein. Daher ein Appell an alle Motorradfahrenden: "Fahren Sie immer nur mit einem technisch einwandfreien und verkehrssicheren Motorrad und halten Sie sich an Tempolimits - zu Ihrer eigenen und der Sicherheit aller anderen Verkehrsteilnehmer."

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell