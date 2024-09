POL-ST: Tödlicher Verkehrsunfall im Bereich einer Baustelle

Lengerich (ots) - Unbekannte haben in der Zeit von Dienstag (10.09.), 21.00 Uhr bis Mittwoch (11.09.), 06.30 Uhr an der Lindenstraße die Heckscheibe eines grauen Suzuki Swift eingeschlagen. Das Fahrzeug war in Höhe der Hausnummer 14 am Fahrbahnrand geparkt. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter einen Einkaufskorb, in dem unter anderem eine Geldbörse lag. Darin befanden sich neben einer geringen Menge Bargeld auch ...

