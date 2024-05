Lübeck (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (19.05./20.05.24) kam es in der Lübecker Innenstadt zu einem Einbruch in ein Haushaltsartikelgeschäft. Der Tatverdächtige konnte noch in derselben Nacht in Tatortnähe und mit entsprechendem Diebesgut vorläufig festgenommen werden. Ihm werden gleich zwei Taten vorgeworfen. Gegen 02:00 Uhr morgens wurden mehrere ...

mehr