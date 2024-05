Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Schlutup

Verkehrsunfallflucht mit verletzten Mädchen

Lübeck (ots)

Am Samstagmittag (18.05.2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall in Lübeck, Ortsteil Schlutup. Hierbei stürzte ein Mädchen auf dem Fahrrad durch ein riskantes Überholmanöver eines PKW. Der Verursacher verblieb nicht am Unfallort, sondern entfernte sich nach der Tat. Die Polizei in Schlutup sucht nun nach Zeugen.

Gegen 12:45 Uhr fuhr eine 11-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Meckenburger Straße in Höhe des Schlutuper Marktes an der Fahrbahnverengung in Richtung Ortsmitte. Ein großer, grauer PKW führte an dieser schmalen Stelle ein Überholmanöver durch und beschleunigte stark, um an der jungen Fahrradfahrerin vorbeizufahren.

Auf Grund der lauten Gasgeräusche und des engen Überholvorganges, geriet das Mädchen mit ihrem Fahrrad vor Schreck ins Schleudern. Es gelang ihr nicht mehr, das Fahrrad unter Kontrolle zu bringen und stürzte daraufhin auf die Straße.

Der Unfallverursacher, von dem weder eine Personenbeschreibung noch ein Kennzeichen zu dem PKW bekannt ist, entfernte sich trotz des verursachten Sturzes unerlaubt vom Unfallort.

Eine Verkehrsteilnehmerin, die ebenfalls mit ihrem weißen Kleinbus in selbiger Richtung durch die Mecklenburger Straße gefahren ist, kam der 11-Jährigen zur Hilfe. Die Eltern des Mädchens wurden über den Unfall informiert und erschienen umgehend am Unfallort.

Durch den Unfall wurde die 11-Jährige leicht verletzt.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht sowie der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. Vor diesem Hintergrund werden Zeugen gesucht, die am Samstagmittag in der Mecklenburger Straße das Unfallgeschehen beobachtet haben und weitere Angaben zum Fahrer und zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer: 0451-131-7330 oder per E-Mail unter: Schlutup.Pst@Polizei.LandSH.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell