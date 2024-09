Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Diebstahl aus Kfz Täter erbeuten Einkaufskorb

Lengerich (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Dienstag (10.09.), 21.00 Uhr bis Mittwoch (11.09.), 06.30 Uhr an der Lindenstraße die Heckscheibe eines grauen Suzuki Swift eingeschlagen. Das Fahrzeug war in Höhe der Hausnummer 14 am Fahrbahnrand geparkt. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter einen Einkaufskorb, in dem unter anderem eine Geldbörse lag. Darin befanden sich neben einer geringen Menge Bargeld auch diverse Karten. Der Schaden am Fahrzeug liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 300 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

