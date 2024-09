Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Ford Edge gestohlen

Lienen (ots)

Am Eschweg, Ecke Dalweg, ist in der Zeit zwischen Montag (09.09.24), 22.15 Uhr und Dienstag (10.09.24), 07.10 Uhr ein Firmenfahrzeug gestohlen worden. Der Wagen stand vor einer Garage. Der weiße Ford Edge hat das amtliche Kennzeichen TE-FL1899. Auf der Heckklappe unten rechts befindet sich ein Aufkleber eines Steuerbüros. Der Wert des Fords liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei ermittelt zu diesem Autodiebstahl. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Lengerich entgegen, Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell