Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, weißer VW Transporter nach Blitzeinbruch flüchtig, Nachtrag Zeugen gesucht

Neuenkirchen (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen sind insgesamt drei unbekannte Täter mit einem weißen VW Transporter vor das Geschäft an der Straße Am Wambach gefahren und haben eine Scheibe eingeschlagen. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt verschafft hatten, stahlen sie eine große Anzahl an Gartengeräten mit Zubehör, alle der Marke Stihl, aus dem Verkaufsraum. Insgesamt wird der Schaden aktuell auf 25.000 Euro geschätzt. Bei den drei Tätern soll es sich um männliche Personen handeln, die alle dunkle Oberbekleidung trugen. Wer Angaben zu der Tat machen kann, wird gebeten die Polizei in Rheine unter 05971-9384215 zu kontaktieren.

Erstmeldung vom 10.09.2024, 03.40 Uhr.

In der Nacht zum Dienstag (10.09.24) kam um 01:50 Uhr im Industriegebiet von Neuenkirchen (Kreis Steinfurt) zu einem Blitzeinbruch in ein Fachgeschäft für Gartengeräte und Maschinen. Ein weißer VW Transporter ist von der Straße Am Wambach in Richtung Burgsteinfurter Damm geflüchtet. Der Transporter hat im oberen Bereich seitlich und am Heck einen roten Streifen mit weißem Schriftzug. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Polizeiwache Rheine: Tel. 05971/938-4215

