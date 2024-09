Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Pressetermin zum Thema Verhinderung von schweren Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Kradfahrenden

Steinfurt (ots)

Der Kreis Steinfurt ist für viele Kradfahrer aufgrund der gegebenen Möglichkeiten immer wieder ein großer Anziehungspunkt. Während der Motorradsaison sind entsprechend viele Kräder bei uns im Kreis unterwegs. Die Kreispolizeibehörde Steinfurt hat verschiedene präventive und repressive Maßnahmen erarbeitet und festgelegt, um die daraus resultierende Zahl an schweren Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Kradfahrenden zu reduzieren. Dazu gehören auch Schwerpunktkontrollen. Eine solche wird am Sonntag ab 14.00 Uhr auf der Verbindungsstrecke zwischen Lienen und Bad Iburg (Niedersachsen) durchgeführt. Diese Strecke ist aufgrund der kurvenreichen Straßenführung für viele Zweirradfahrer besonders attraktiv. Im Fokus stehen Geschwindigkeitskontrollen und der Zustand der Kräder im Hinblick auf technische Mängel. Die Schwerpunktkontrolle wird länderübergreifend gemeinsam mit der Polizei Osnabrück durchgeführt. Neben den eingesetzten Polizeibeamten, werden der Landrat Dr. Martin Sommer und der Leiter der Direktion Verkehr, Jörg Siepert, vor Ort sein und bei diesem Termin Rede und Antwort stehen. Dazu laden wir die Presse herzlich ein: Sonntag, 15. September 2024, um 14.00 Uhr in Lienen auf dem Parkplatz des Freibads, Holperdorper Straße 37. Wir würden uns freuen, wenn Sie an diesem Pressetermin teilnehmen. Wir bitten um eine kurze Anmeldung bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kreispolizeibehörde Steinfurt, Telefon 02551/15-2200.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell