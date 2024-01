Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht

Bahnhofstraße 30,57610 Altenkirchen (ots)

Am Dienstag den 09.01.2024 kam es auf dem Parkplatzgelände der Filiale "REWE" in Altenkirchen in der Zeit zwischen 09:40 Uhr und 09:54 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Passant stellte seinen grünen Mercedes-Benz GLE in der Nähe der Einkaufswagen ab. Anschließend bemerkte er einen Schaden an seinem linken Fahrzeugheck.

Die Polizei in Altenkirchen hat Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise unter 02681/946-0.

