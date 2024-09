POL-ST: Hörstel, Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses Eine verletzte Person

Neuenkirchen (ots) - In der Nacht zum Dienstag (10.09.24) kam um 01:50 Uhr im Industriegebiet von Neuenkirchen (Kreis Steinfurt) zu einem Blitzeinbruch in ein Fachgeschäft für Gartengeräte und Maschinen. Ein weißer VW Transporter ist von der Straße Am Wambach in Richtung Burgsteinfurter Damm geflüchtet. Der Transporter hat im oberen Bereich seitlich und am Heck einen roten Streifen mit weißem Schriftzug. Zeugen ...

