POL-ST: Wettringen, Messenger-Betrug Täter erbeuten fünfstelligen Betrag

Rheine (ots) - Die Polizei ist am Dienstagabend (10.09.24) zu einem Brand an der Stiegemannstraße in Mesum gerufen worden. Ein Zeuge hatte gegen 22.30 Uhr Brandgeruch wahrgenommen und dann das Feuer an einer Tischlerei entdeckt. Der Zeuge verständigte die Feuerwehr. Ein Löschzug aus Mesum und die Berufsfeuerwehr Rheine begannen zügig mit den Löscharbeiten. Diese dauerten bis in die Nacht. Die Brandursache ist derzeit ...

mehr