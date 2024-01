Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Ratingen/Mettmann - 2401017

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

In einen Bürocontainer einer Autovermietungsfirma an der Straße "An den Dieken" wurde zwischen Samstag, 30. Dezember 2023, gegen 16:45 Uhr und Dienstag, 2. Januar 2024, gegen 7:45 Uhr durch ein Fenster eingebrochen und darin befindliches Bargeld sowie Bankkarten entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

In ein Einfamilienhaus an der Pommernstraße kam es zwischen Freitagmorgen, 19. Dezember 2023, und etwa 18 Uhr am Dienstag, 2. Januar 2024, zu einem Einbruch, während die Bewohner im Urlaub waren. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht abschließend geklärt werden.

Am Dienstag, 2. Januar 2024, verschafften sich Unbekannte Zutritt in eine Erdgeschosswohnung eines freistehenden Mehrfamilienhauses an der Rheinstraße. Die Tat ereignete sich in einem Zeitfenster zwischen 16:55 Uhr und 17:40 Uhr. Die Täter gelangten durch die Balkontüre in die Wohnräume, aus denen sie mehrere Armbanduhren und Schmuck stahlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

