POL-WAF: Oelde-Stromberg. Auto überschlägt sich

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Freitag, 28.6.2024 in mehrere Objekte in Beckum ein. Unbekannte schlugen ein Fenster einer Fahrschule am Mühlenweg ein und gelangten in die Lehrräume. Dort stahlen der oder die Täter Geld. Des Weiteren war das Freibad am Dalmerweg Ziel von Einbrechern. Hier wurden das Kassenhäuschen und der Kiosk angegangen. Allerdings erbeuteten die Täter nichts. Eine ...

