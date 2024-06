POL-VIE: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - vermisste Jugendliche

Kempen (ots) - Am Samstag gegen 23.40 Uhr befuhr ein 59jähriger Fahrradfahrer aus Kempen in Kempen den Radweg der Vorster Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der JET-Tankstelle kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. /UR (497) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Viersen ...

