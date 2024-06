Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich - Anrath: Brand eines Einfamilienhauses

Willich - Anrath (ots)

In der Nacht auf Samstag, den 29.06.2024 brach kurz vor 01:00 Uhr in einem Einfamilienhaus auf der Schottelstraße in Anrath ein Brand aus. Der 53-jährige Bewohner des Hauses schlief nach eigenen Angaben zur Entstehungszeit des Feuers und wachte durch die Hitzeentwicklung auf. Er konnte sich rechtzeitig außerhalb des Hauses in Sicherheit bringen und blieb dadurch unverletzt. Durch den Brand entstand erheblicher Gebäudeschaden. Das Haus ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. /ms (496)

