POL-VIE: Viersen: Verkehrskommissariat sucht Unfallbeteiligte

Nettetal-Kaldenkirchen (ots) - Am Donnerstag gegen 10.40 Uhr ist eine 28-jährige Nettetalerin auf Bahnsteig 3 am Bahnhof Kaldenkirchen Oper eines versuchten Raubes geworden. Sie wartete auf einer Bank auf ihren Zug, als eine Frau aus der Unterführung auf sie zugelaufen kam. Die Täterin zog ihr Opfer an den Haaren zu Boden und versuchte, der 28-Jährigen die Tasche zu entreißen, die diese mit einem Gurt quer über den ...

