Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Einbruch in Ladengeschäft - Haben Sie Hinweise?

Nettetal-Lobberich (ots)

In der Nacht zu Samstag, dem 29. Juni wurde gegen 02:30 Uhr mit einem Gullydeckel die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäftes auf der Niedieckstraße eingeworfen. Zeugen, die durch das Bersten der Scheibe aus dem Schlaf gerissen wurden, konnten aus ihren Fenstern beobachten, wie eine Person das Ladengeschäft aus dem entstandenen Loch in der Scheibe verließ und vom Tatort in Richtung Jägerstraße lief. Ob aus dem Motorengeschäft etwas entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die tatverdächtige Person wird als vermutlich männlich beschrieben, bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover. Im Zusammenhang mit der Tat könnte ein dunkles Fahrzeug stehen, das in Höhe eines Schuhgeschäftes auf der Niedieckstraße gestanden haben soll. Bei diesem Fahrzeug könnte es sich um einen VW-Transporter gehandelt haben. Sollten Sie Hinweise zu diesem Einbruch haben, dann melden Sie diese bitte unter der folgenden Rufnummer der Polizei: 02162/377-0. /ms (495)

