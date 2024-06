Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Verkehrsunfall mit 1 schwer und 1 leicht Verletzten

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Renneper Str / Waldnieler Straße verletzten sich beide beteiligten Autofahrerinnen, eine davon schwer.

Eine 38jährige PKW-Fahrerin aus Köln befuhr gegen 08:10 h die Renneper Straße in Richtung Waldnieler Straße und wollte die Kreuzung in Richtung Eicken überqueren. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit dem PKW einer 47jährigen Frau aus Schwalmtal, die aus Richtung Birgen kommend in Richtung Dülken fuhr. Bei Zusammenstoß verletzte sich die 38jährige so schwer, dass sie mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Schwalmtalerin verletzte sich zum Glück nur leicht. Die Unfallstelle musste währen der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden gesperrt werden. / mikö (494)

