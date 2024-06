Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer bei Sturz leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Samstag gegen 23.40 Uhr befuhr ein 59jähriger Fahrradfahrer aus Kempen in Kempen den Radweg der Vorster Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der JET-Tankstelle kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. /UR (497)

