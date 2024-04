Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) AfD-Wahlkampfveranstaltung und Gegenversammlungen - Polizei bilanziert weitestgehend reibungslosen Verlauf (27.04.2024)

Donaueschingen (ots)

Anlässlich der Europawahl hat am Samstag eine Wahlkampfveranstaltung der AfD, an dem auch die Pateivorsitzenden teilgenommen haben, in den Donauhallen stattgefunden. Aufgrund bereits im Vorfeld angemeldeter Gegenveranstaltungen war das Polizeipräsidium Konstanz mit starken Kräften aus den eigenen Reihen und mit zusätzlicher Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz bereits ab dem Vormittag vor Ort.

Gegen 12 Uhr versammelten sich rund 50 Personen zu einem von der OAT Villingen-Schwenningen aufgerufenen Demonstrationszug vom Bahnhof zu den Donauhallen. Im Anschluss mischten sich die Teilnehmenden des Aufzugs unter die ebenfalls bei der Versammlungsbehörde ab 13 Uhr angemeldeten Gegenversammlung "Demo für Demokratie und Vielfalt in Europa", auf dem Parkplatz des Veranstaltungsgeländes. Insgesamt nahmen etwa 1000 Menschen an der Kundgebung mit mehreren Redebeiträgen teil.

Während der Gegenversammlung formierte sich wiederholt aus der Gruppe des OAT VS ein erneuter Aufzug. Durch einen der Teilnehmenden kam es aus der Menge heraus zu einem tätlichen Angriff gegen einen Polizeibeamten. Gegen die Person wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Nachdem die Versammlungsbehörde den neuerlichen Demonstrationszug auflöste, erteilte die Polizei 23 Platzverweise.

Sowohl die Gegenversammlung der "Demo für Demokratie und Vielfalt in Europa", als auch die Wahlkampfveranstaltung in der Halle verliefen reibungslos und ohne besondere Vorkommnisse.

