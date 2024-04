Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zeugenaufruf nach Täterfestnahme (26.04.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 5 Uhr, haben Beamte des Polizeireviers Schwenningen einen 39-Jährigen auf frischer Tat festnehmen können. Ein Anwohner der Banater Straße meldete eine verdächtige Person, welche sich an Autos in der Schlesischen Straße zu schaffen mache. Als die Streifenwägen eintrafen, flüchtete der Mann, konnte aber wenig später in der Eichendorffstraße festgenommen werden. Bei ihm stellten die Beamten Aufbruchwerkzeug und Wertsachen fest. Außerdem entdeckten die Polizisten bei der späteren Überprüfung der Autos in der Banater Straße, in der Oppelner Straße und in der Schlesischen Straße, dass er mindestens acht davon geöffnet hatte. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wurde der Mann wieder auf freien Fuß entlassen. Nun bittet die Polizei, dass sich weitere Zeugen beim Polizeirevier Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 85000 melden. Sollten Sie feststellen, dass auch sie betroffen sind, melden sie sich unter der gleichen Telefonnummer.

