POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Steinfurt (ots) - Unbekannte sind zwischen Samstag (14.09.2024), 22.00 Uhr und Sonntag (15.09.2024), 14.00 Uhr, in eine Pizzeria in Borghorst eingestiegen. Die Täter gelangten, den bisherigen Ermittlungen nach, durch ein Fenster in die Räume an der Emsdettener Straße (zwischen den Straßen Westfälischer Hof Garbrock und Buckshook). Sie nahmen zwei Portemonnaies mit ...

mehr