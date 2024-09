Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Rucksack mit neuwertigen Kupferrohren aufgefunden, Polizei sucht Geschädigten und/oder Tatort

Rheine (ots)

Im Bereich des Radwegs Friedenstraße/Höhe Heinrichstraße 32 hat die Polizei am Samstag (17.08.24) gegen 04.40 Uhr morgens bei der Überprüfung eines jungen Mannes einen Rucksack aufgefunden. In dem Rucksack befanden sich neuwertige Kupferrohre. Sie waren geknickt. Insgesamt kommen die Rohre auf eine Länge von etwa fünf Metern und einen Wert von circa 100 Euro. Offenbar sind die Kupferrohre neu, da sich an den Enden noch die Schutzkappen befanden. Möglicherweise stammen sie von einer Baustelle. Die Polizei geht davon aus, dass das Kupfer aus einem Diebstahl stammt. Bislang konnte noch kein Geschädigter bzw. kein Tatort ermittelt werden. Daher sucht die Polizei nun nach dem Geschädigten oder Zeugen, die Hinweise auf diesen geben können. Informationen nimmt die Wache in Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.

