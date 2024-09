Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten Zwei Kastenwagen kollidierten

Hörstel (ots)

Auf der Bergeshöveder Straße in Hörstel ist es am Montag (16.09.) um 10.51 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Männern gekommen. Zum Unfallzeitpunkt fuhr ein 53-jähriger Mann aus dem Hochsauerlandkreis mit seinem Kastenwagen die Bergeshöveder Straße in Richtung Riesenbeck. Zur gleichen Zeit befuhr ein 61-jähriger Mann aus Hörstel mit einem Kastenwagen die Bergeshöveder Straße in entgegengesetzter Richtung. Der 61-Jährige beabsichtigte, nach links auf die Auffahrt zur Autobahn 30 in Fahrtrichtung Amsterdam aufzufahren. Der Hörsteler übersah den Sauerländer und es kam zum Zusammenstoß. Bei der Kollision wurden beide Fahrer und der 39-jährige Beifahrer des Mannes aus Hörstel leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 25.000 Euro.

