POL-EL: Neuenhaus - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - Am Freitag in der Zeit von 13:10 Uhr bis 13:45 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Denekamper Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter schob einen Einkaufswagen gegen einen abgestellten Renault Modus und beschädigte diesen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden. ...

