Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Mülltonne in Brand

Rheine (ots)

Im Wietesch an der Heinrich-Roters-Straße haben unbekannte Täter eine Papiermülltonne in Brand gesetzt. Das Feuer wurde in der Nacht zu Dienstag (17.09.24) gegen 02.10 Uhr gemeldet. Die Tonne neben einem Einfamilienhaus brannte vollständig nieder. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, hatte die Feuerwehr die Löscharbeiten bereits beendet. Die Polizei ermittelt zu diesem Brand. Hinweise nimmt die Wache in Rheine entgegen, 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell