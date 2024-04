Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Einsatzreiche Tage für die Feuerwehr Haan

Haan (ots)

Reichlich Arbeit für die Haaner Feuerwehr: Seit gestern wurden die ehren- und hauptamtlichen Kräfte bislang zu zehn Einsätzen alarmiert.

Zunächst war am Freitagvormittag auf dem Hof der Feuer- und Rettungswache an der Nordstraße ein Sammelraum für Rettungsfahrzeuge einzurichten. Einheiten aus dem gesamten Kreis Mettmann fuhren das Ziel in Haan an, um anschließend gemeinsam zu einer Einsatzlage in Wuppertal auszurücken. Die Haaner Wache war wegen der Lage zum Einsatzort als Treffpunkt der Kräfte ausgewählt worden.

Um 13.53 Uhr löste die Brandmeldeanlage eines Betriebs an der Büssingstraße aus - wie sich herausstellte, aufgrund von Wartungsarbeiten. Um 14.48 Uhr rückte ein Löschfahrzeug zur Mettmanner Straße aus, weil zwischen Gruiten-Dorf und Verkehrsübungsplatz ein Baum quer über die Fahrbahn gestürzt war. Noch während die Kräfte hier im Einsatz waren, löste die Brandmeldeanlage eines Verwaltungsgebäudes an der Alleestraße aus. Auch dort handelte es sich um einen Fehlalarm, durch Arbeiten von Handwerkern. Um 16.15 Uhr wurde dann nach starken Regenfällen eine überflutete Fahrbahn auf der Büssingstraße gemeldet. Die Feuerwehr sorgte hier für einen Abfluss in den zuvor verstopften Kanaleinlauf.

Es blieben einige Stunden zum Verschnaufen, bis um 00.45 Uhr erneut die Melder der hauptamtlichen Wachabteilung von der Kreisleitstelle ausgelöst wurden: Ein Pkw brannte auf der Autobahn 46. Da die Einsatzstelle im Einsatzgebiet der Feuerwehr Solingen nahe dem Sonnborner Kreuz lag, konnten die Haaner Kräfte ihren Einsatz abbrechen.

Den Pkw-Brand im eigenen Einsatzgebiet gab es dann aber um 3.07 Uhr, erneut auf der Autobahn 46: Zwischen den Anschlussstellen Haan-Ost und Haan-West brannte ein BMW, den die Einsatzkräfte löschten.

Es blieb nur wenig Zeit nach dem Einrücken, bis die Leitstelle um 7.26 Uhr erneut alarmierte: An der Straße Buschhöfen strömte brennbares Gas aus einer Gasflasche. Die Einsatzkräfte nahmen einen Löschangriff vor und schlossen das Ventil.

Nachdem gegen 11 Uhr eine Alarmierung zu einer Ölspur erfolgt war, rückten die Kräfte um 12.46 Uhr zur Elberfelder Straße aus. Nach einem Verkehrsunfall sollte dort ein Pkw brennen. Der Brand bestätigte sich glücklicherweise nicht.

Original-Content von: Feuerwehr Haan, übermittelt durch news aktuell