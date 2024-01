FW-HAAN: Sattelzug stürzt Böschung hinunter und brennt auf A46 vollständig aus - Feuerwehr Haan und Feuerwehr Solingen gemeinsam im Einsatz

Feuerwehr Haan

Sattelzug stürzt Böschung hinunter und brennt auf A46 vollständig aus - Feuerwehr Haan und Feuerwehr Solingen gemeinsam im Einsatz

Haan

Am frühen Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Haan um 04:21 Uhr auf die A46 in Fahrtrichtung Wuppertal alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten dort einen brennenden LKW auf dem Standstreifen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich ein Sattelzug im Vollbrand. Dieser war aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in dessen Folge ist der Auflieger eine angrenzende Böschung hinuntergestürzt. Der Sattelauflieger kam lediglich durch ein mitgerissenen Baum an einer angrenzenden Brücke zum Stillstand. Glücklicherweise ist die Zugmaschine des Gespanns im Grünstreifen stehen geblieben, so dass sich der Fahrer selbstständig, mit nur leichten Verletzungen, in Sicherheit bringen konnte. Der Fahrer wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Durch die fast zeitlgleich eingetroffene Feuerwehr Solingen, konnte umgehend ein paralleler Löschangriff von zwei Seiten vorgenommen werden. Im Einsatzverlauf wurden zeitgleich 5 C-Rohre eingesetzt. Durch die schwierige Hanglage des Aufliegers, war es nicht möglich einen effektiven Löschangriff durchzuführen, so dass im weiteren Einsatzverlauf Schaum über mehrere Schaumrohre eingesetzt werden musste.

Für die Dauer der Löschmaßnahmen musste die A46 in Fahrtrichtung Wuppertal komplett gesperrt werden.

Die Bergung des Sattelszugs gestaltet sich sehr aufwändig und wird voraussichtlich den gesamten Tag über andauern. Die Feuerwehr Haan unterstützte die Bergungsmaßnahmen bis 12:00 Uhr mit einem Löschfahrzeug, da unter den Trümmern immer wieder Glutnester frei gelegt wurden.

Die Feuerwehr Haan war mit insgesamt 9 Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften, sowie die Feuerwehr Solingen mit 10 Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften vor Ort.

