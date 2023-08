Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Campingplatz-Büro - Täter entwenden Geldkassette

Räbke (ots)

Räbke, Erholungspark Nord-Elm

03.08.2023, 01.00 Uhr - 03.00 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in das Bürogebäude des Campingplatzes Nord-Elm eingebrochen. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand ereignete sich die Tat in den frühen Morgenstunden, so zwischen 01.00 Uhr und 03.00 Uhr.

Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass die unbekannten Täter den das Campinggelände umschließenden Maschendrahtzaun durchtrennt haben. Durch das entstandene Loch konnten sie auf das Gelände gelangen. Anschließend öffneten sie gewaltsam die Zugangstür zum Bürogebäude. Danach betraten und durchsuchten sie die Büroräumlichkeiten und entwendeten eine Geldkassette mit unbekanntem Inhalt. Nachdem sie genügend Beute gemacht hatten, flüchteten sie im Dunkel der Nacht.

Die Polizei hofft darauf, dass Bewohner des Campingplatzes oder weitere Zeugen verdächtige Personen bemerkt haben und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell